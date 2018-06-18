Александр Тарханов: "У Месси и Неймара – акклиматизация. Они еще прибавят"

Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов выразил уверенность, что, несмотря на очковые потери в первых матчах, все фавориты чемпионата мира выйдут из своих групп. В субботу Аргентина в стартовом матче не сумела победить Исландию (1:1), вчера Бразилия сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а Германия уступила Мексике (0:1).

– Не зря еще перед началом чемпионата мира главный тренер немцев Йоахим Лев сказал, что многие сборные очень прибавили по сравнению с турниром 2014 года, – сказал Тарханов. – Тогда выстрелили Коста-Рика, Колумбия, сейчас это способны сделать другие. Так что считаю такие результаты нормальной ситуаций – футбол немного выравнивается. К тому же первые встречи всегда даются непросто, особенно топ-командам, потому что их соперники бьются, выстраивают хорошую оборону, стремятся взять очки. А вот насколько у таких коллективов хватит сил – другой вопрос.

– И все-таки, что происходит с фаворитами? Может форму еще не набрали?

– Надо сказать, что у ведущих футболистов были тяжелые сезоны. Естественно состояние у них сейчас не оптимальное. В отличие от середняков, которые в плане движения смотрятся лучше. Но фавориты исправятся и из своих групп выйдут.

– Месси и Неймар в первых матчах выглядели не так, как все от них ожидали. С чем это связываете?

– Не исключено, что у них пока идет процесс акклиматизации. Ведь некоторые сборные приехали за неделю до старта турнира, а кто-то вообще за четыре дня. Конечно, все ждали немного другой игры от Месси и Неймара. Думаю, они разберут прошедшие матчи, и, уверен, по ходу турнира будут прибавлять. За них не стоит волноваться.

– Кто больше всех удивил в первых встречах?

– Очень понравилась Мексика, хотя во втором тайме с немцами она подсела, и соперник имел большое преимущество. А вот Исландия не поразила. Эта сборная еще на чемпионате Европы – 2016 хорошо себя проявила: играла организованно, дисциплинированно.

– Что скажете о бразильцах, от которых все явно ждали большего?

– До забитого мяча они выглядели хорошо, а потом как-то вальяжно. Стали, как и немцы, не успевать в оборону, давали возможность швейцарцам проводить атаки.

– А что с аргентинцами?

– У них много хороших футболистов, которые выступают в сильных клубах, они соберутся. Марадона же сказал, что если команда не выйдет из группы, то тренеру Сампаоли лучше не возвращаться на родину. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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