Александр Тарханов: "По матчу Англия - Колумбия" было видно старание, но качества нет никакого"

Бывший помощник главного тренера сборной России Александр Тарханов высказал мнение о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия – Англия (1:1, по пенальти – 3:4).

- По игре 1/8 финала Колумбия - Англия было видно старание, но качества нет никакого, потому что моментов мало возникало, - цитирует специалиста ТАСС. - В первые 90 минут у англичан все-таки было преимущество, хотя они и не имели каких-то особенных шансов кроме пенальти, а в дополнительное время уже все сражались, бились, но качества не было. Сборная Колумбии оказывала некоторое напряжение, но забила только со стандарта. Вообще в этом чемпионате много стандартов забивают - и пенальти, и угловые, и штрафные.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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