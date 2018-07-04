Александр Тарханов: "Чемпионат мира перестал быть турниром звездных команд"

Бывший помощник главного тренера сборной России Александр Тарханов высказал мнение, что чемпионат мира перестал быть турниром звездных команд.

- Конечно, сетка с уругвайцами, французами, бразильцами и бельгийцами самая сложная, те же бразильцы выглядят хорошо, у них очень ровная команда. Однако сейчас все матчи непредсказуемые, в первой группе сборные очень сильные, но и в нашей половине есть те же хорваты, хотя они могут как сыграть, так и не сыграть, - цитирует специалиста ТАСС. - Сейчас такой турнир, где нет звездных команд, все-таки чемпионаты мира раньше выигрывали сборные, где была группа звезд, а сейчас этого нет. Единоличные лидеры, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, ничего не могут сделать, потому что другие команды научились играть в обороне хорошо и сковывать этих звезд.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/