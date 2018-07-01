Александр Шпрыгин: "После заявления английского фаната желаю его сборной дойти до финала ЧМ"

Глава ВОБ Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" прокомментировал заявление болельщика сборной Англии Мэтта Мэйбери, который обвинил британские СМИ в лживых публикациях о России.

– Англия – точно не та сборная, которой я симпатизирую, – начал Шпрыгин. – Но желаю ей дойти до финала чемпионата мира в России. Это еще минимум четыре матча, а значит, может быть, те англичане, которые боялись приехать, сделают это. Ведь всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Два года жуткой пропаганды... Я сам стал ее очевидцем, потому что британцы часто ссылались и на мои высказывания, выдернутые из контекста, на события на Евро-2016, где пострадало все движение российских болельщиков. ВОБ являлся одним из объектов этой пропаганды. (Игорь НОВИКОВ)