Александр Шпрыгин – о скандале с англичанами: "Зачем выкладывать видео? Может, фанаты не придерживаются нацистских взглядов, а просто так веселятся"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал "СЭ" поведение английских болельщиках, распевавших нацистские песни в Волгограде. На днях полиция Великобритании выписала запрет на посещение футбольных матчей трем фанатам сборной Англии за оскорбительное поведение в Волгограде.

– Можно сказать, что чемпионат мира проходит без серьезных эксцессов с точки зрения беспорядков или драк болельщиков, – отметил Шпрыгин. – Пока чемпионат мира в России запомнился тем, что болельщики сами себе придумывали неприятности, выкладывая свое "веселье" в интернет. Что бразильцы с аргентинцами, которые над девочками шутили, что эти вот пьяные англичане, которые в баре отдыхали. Они выложили это видео в интернет, и что они ожидали после этого? Конечно, пошла соответствующая реакция… Я много раз был в Волгограде, конечно, это город, пропитанный памятью и скорбью по жертвам войны. Их поведение не могло не вызвать соответствующую реакцию. Все, кто приехал на ЧМ, имеют Fan ID. Если кто-то "отличился", по Fan ID их обнаруживают. В Британии, думаю, такого рода песни и высказывания запрещены законодательно.

Хочу сказать, что болельщики, выкладывая в интернет такое, портят себе жизнь на ровном месте. Может быть, эти люди не придерживались этих взглядов и просто так "веселелились"? Зачем это выкладывать в интернет и попадать в такие истории. Оценку их поведения пускай дают правоохранительные органы – российские и британские. Хотя не знаю, могут ли британские органы привлекать болельщиков за то, что происходило в России. Знаю, что когда болельщики нарушили что-то в другой стране, в их собственной стране не всегда могут привлечь за это – тут вопрос в границах юрисдикции. (Игорь НОВИКОВ)

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