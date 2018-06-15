Александр Шпрыгин – о плохой поддержке сборной России

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин отметил невысокую активность трибун на матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0).

- Вам не удалось попасть на стадион из-за проблем с получением FAN-ID, где смотрели матч?

- В спортбаре. Игра, безусловно, историческая, сборная России в первом матче домашнего чемпионата мира одержала крупную победу, пусть соперник невысокого уровня. Впечатления у меня положительные, но было понятно, что Саудовская Аравия - проходной вариант. Нашей команде предстоит решить задачу выхода из группы, впереди еще две сложных встречи.

- Не кажется ли вам, что без ВОБ активной поддержки стало меньше?

- Из того, что увидел по телевизору, особой активности не заметил, но ЧМ в принципе не тот турнир, на котором стоит о ней говорить - на стадион попадает нефутбольная публика, те люди, которые ходят на трибуны редко, поэтому слаженного боления ожидать сложно. Если у сборной России в дальнейшем будет хорошая и эмоциональная игра, то и зрители станут проявлять больше эмоций.

И не только мне кажется, что без ВОБ поддержка стала хуже - многие это отмечают. Заметил, что в последние два года люди говорят, что без ВОБ ее не стало, даже Мутко этот вопрос задавали. Дело не в самом ВОБ, а в том, что РФС прекратил контактировать с фан-клубами и активными объединениями болельщиков, со стороны футбольного союза нет действий для появления активной поддержки. В отношении чемпионата мира это можно объяснить соблюдением условий безопасности, нарушения сейчас не нужны, но что будет после - пока непонятно. Фанатов на трибунах нет, РФС уже два года рассказывает о создании фан-клуба сборной, но такого до сих пор не существует. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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