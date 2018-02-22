Александр Шпрыгин: "Наши и аргентинцы планируют избиение англичан? Вишенка желтой прессы"

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин подтвердил "СЭ", что фанаты "Зенита" летали в Аргентину, где встречались с представителями местных группировок. Однако он выразил сомнение в том, что болельщики обсуждали планы по избиению англичан на чемпионате мира.

– Ничего такого во взаимоотношениях между фанатами разных стран нет, – начал Шпрыгин. – В фанатской тусовке огромное количество людей, многие, скажем так, обмениваются опытом. Не секрет, что фанаты "Спартака" дружат с "Црвеной Звездой", ЦСКА – с "Партизаном", "Динамо" – с ОФК. А аргентинская фанатская группировка Barra Brava легендарна, и с ней очень интересно пообщаться и обменяться опытом.

– Вы можете поверить в то, что аргентинцы и россияне обсуждали планы по избиению английских фанатов?

– Конечно, англичан никто не любит. И наши их не любят, за что их любить? И у аргентинцев плохое отношение к ним из-за Фолклендских островов. Но уверен, что информация обсуждения фанатами мероприятий по избиению англичан – это вишенка желтой прессы. Вряд ли они сидели и планировали, как будут бить англичан, это нелогично. Тем более странно, что это стало достоянием прессы. Факт, что фанаты ездили в Аргентину – не секрет. Подтверждаю нелюбовь к англичанам, а остальное – желтизна.

– В заметке указано, что в Аргентине были не только фанаты "Зенита", но и один болельщик "Динамо". Разве возможно, чтобы эти клубы что-то вместе организовывали?

– Вместе организовывали что-то – вряд ли. Но в частном порядке могло такое быть, что прилетел болельщик "Динамо", у которого приятельские отношения с зенитовцами. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, аргентинская пресса сообщила, что недавно в Южную Америку приехали 7 ультрас "Зенита", один фанат московского "Динамо" и двое граждан Эстонии. Отмечалось, что этих встречах якобы обсуждалось планирование избиение болельщиков из Англии в Нижнем Новгороде.