Александр Шпрыгин: "Фан-клуба "Динамо" фактически не существует – Пименов узурпировал юрлицо, его действия деструктивны"

Известный болельщик "Динамо", глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал информацию о вынесении запрета на посещение футбольных матчей главе фан-клуба бело-голубых Алексею Пименову.

Источник: МВД объявил лидера фанатов "Динамо" персоной нон-грата

- Только вчера узнал, что Алексей Пименов ударил 60-летнего болельщика, - сообщил Шпрыгин. - Я не знаю, как оценивают их правоохранительные органы и что он совершил. Как и другие болельщики "Динамо" со стажем мы были удивлены, что у нас есть фан-клуб и его глава. Когда-то он работал у меня в подчинении и был рядовым сотрудником фан-клуба "Динамо". Затем он узурпировал юридическое лицо, которого фактически не существует. От него отвернулись практически все болельщики, и сейчас его не воспринимают. Для меня этот человек уже несколько лет нерукопожатный, потому что он не контролирует свои высказывания, и все его действия деструктивны. ВОБ принципиально не контактировал с Пименовым.

- Во время чемпионата мира российские болельщики ведут себя спокойно. Любые эксцессы исключены?

- На данные момент все сборные уже провели свои матчи, и самым главным инцидентом считается видео бразильцев с выпускницами, пьяные британцы заряжали нацистские кричалки в баре в Волгограде и драка пьяных в британцев в поезде и разбитое стекло. Пусть эти нарушения остаются самыми большими. Думаю, вряд ли что-то новое произойдет. В России создана уникальная атмосфера праздника, когда поляки на Красной площади кричали: “Россия, Россия!” и когда хорваты в Калининграде себя так вежливо ведут. Это просто разлом стереотипов не только на футбольном поле, где наша родная сборная демонстрирует удивительные результаты, но и за его пределами. Пока чемпионат мира в России – натуральный праздник. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ранее в телеграмм-канале "Мутко против" появилась информация об объявлении Пименова персоной нон-грата на футболе из-за двух случаев агрессии в отношении других болельщиков.