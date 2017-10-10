Александр Шовковский: "Сборная Украины недостойна участия в ЧМ-2018"

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский призвал к глобальнымм переменам в украинском футболе. По мнению голкипера, сборная страны не заслужила участия в финальной стадии чемпионата мира-2018. Напомним, что украинцы заняли третье место в отборочной группе, уступив Исландии и Хорватии.

"После провального выступления на чемпионате Европы во Франции вчерашний итоговый результат – это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходить в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы, в первую очередь, должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и не достойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году.

Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями. Привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Создать все необходимые условия для работы этих привлеченных специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата – его сразу не будет! Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу?..

Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5-7 лет?.. Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты?.. Мы привыкли жить сегодняшним днем и совсем не хотим думать о будущем", - написал Шовковский в Фейсбуке.