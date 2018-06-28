Александр Шовковский: "Нойер унизил своих партнеров по команде, это недопустимо для игрока такого уровня"

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский раскритиковал голкипера сборной Германии Мануэля Нойера после того, как немцы уступили Корее (0:2) на ЧМ-2018.

- Я считаю Нойера одним из лучших вратарей современности, но... каждый должен заниматься своим делом, - написал вратарь в Инстаграме. - Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал свое высокомерное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику. Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами, и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника? Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной площадке соперника, но только при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом. Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018