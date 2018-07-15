Александр Ширко – о финале ЧМ-2018 : "Хорватия даст бой, но чемпионом станет Франция"

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Александр Ширко рассказал "СЭ" о своих ожиданиях от сегодняшнего финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия (Лужники, 18.00 по Москве). По его словам, встреча закончится в основное время победой французов.

– Хочется увидеть красивый и интересный матч с упором на атаку, поменьше скучной игры в оборонительном стиле, – говорит Ширко.

– Какая команда вам более симпатична?

– Франция. У этой сборной хороший подбор исполнителей, она демонстрирует быстрый футбол. Посмотрим, смогут ли "Трехцветные" в том же стиле, что и раньше во встречах в плей-офф, разобраться с хорватами.

– Балканцы способны остановить атаку соперника во главе с Мбаппе?

– Хорватии придется тяжело, но мы видели, как эта команда шла по турнирной сетке, она способна дать бой Франции. Не сомневаюсь, что приложит для этого максимум усилий.

– А хватит ли сил после трех подряд матчей, в которых пришлось провести на поле по 120 минут?

– По полуфиналу с Англией было видно, что у хорватов еще есть энергия и возможность прибавить. С физикой там все в порядке.

– Как, на ваш взгляд, сложится финал?

– Думаю, что закончится в основное время. Предположу, что два гола точно будут, может, и больше. Хорватия побьется, но чемпионом все же станет Франция. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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