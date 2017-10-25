Александр Самедов: "В кайф играть против Аргентины, Испании и Бразилии"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Фратрии" отметил, что ему понравился Кубок конфедераций-2017. Хавбек также добавил, что для любого футболиста большая честь сыграть со сборными Аргентины, Испании и Бразилии.

– Почему сборная России не может показать результат? Чего не хватает?

– На каждом турнире своя история. Я был на трех форумах – чемпионатах мира и Европы и Кубке конфедераций. В Бразилии многих из нас придавило психологически. Во Франции команда ментально была хороша, Слуцкий создал идеальную атмосферу в коллективе. Состав был хороший, с Англией сыграли неплохо. А вот с Уэльсом провалились.

Что касается турнира в России, то мне он понравился. Изнутри в сборной все было здорово. Надеюсь, болельщикам тоже все понравилось. Да, команда была менее талантливой, чем год назад, но у нас было сердце и желание. Показывали неплохой футбол с Португалией и Мексикой, однако не хватило чуть-чуть.

– С кем хотелось бы сыграть в группе на чемпионате мира?

– Лучше выбрать кого-то в плей-офф (смеется).

– А с кем из футболистов потягаться?

– Сейчас будут матчи с Аргентиной, Испанией, Бразилией. Выбирай любого – все топ.

– По сравнению с Ираном и Катаром сборную России ждут монстры.

– Так это здорово! Для любого футболиста в кайф играть против таких команд. Такие матчи – это правильное решение. Можно проверить свой уровень. Понимаешь, что их мастерство выше, но в раздевалке говоришь парням, что все было супер. Даже, несмотря на результат.

– В сборной есть разделение на клубные тусовки?

– Нет. Я общаюсь и дружу с ребятами из других команд. Приезжая в сборную забываем клубные дела. Кто-то может пошутить над тем, как сыграли в последнем туре, но не более.

Напомним, что сборная России сыграет с Аргентиной 10 ноября, с Испанией - 14 ноября, а с Бразилией сразится 23 марта.