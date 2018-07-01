Александр Самедов: "Спасибо всем, кто верил!"

Полузащитник сборной России Александр Самедов поблагодарил команду, семью и болельщиков за поддержку. Сегодня национальная команда победила Испанию в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.).

- Спасибо команде, семье и всем, кто верил! - написал Самедов в своем Инстаграме.