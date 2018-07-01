20:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Самедов: "Спасибо всем, кто верил!"


Полузащитник сборной России  Александр Самедов поблагодарил команду, семью и болельщиков за поддержку. Сегодня национальная команда победила Испанию в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.).

Спасибо команде, семье и всем, кто верил! - написал Самедов в своем Инстаграме.

 

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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