Александр Самедов: "Спасибо всем, кто верил!"

Полузащитник сборной России Александр Самедов поблагодарил команду, семью и болельщиков за поддержку. Сегодня национальная команда победила Испанию в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.).
- Спасибо команде, семье и всем, кто верил! - написал Самедов в своем Инстаграме.
Спасибо команде, семье и всем, кто верил! #ПОБЕДА #ИспанияРоссия #сборнаяРоссии #спасибозаподдержку #вместемыкоманда #чм2018 #fifaworldcup2018 #19samedov84
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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