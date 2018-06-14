Александр Самедов: "Счастливы, что журналистов порадовали"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после матча открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) отметил, что команда не расслабится после столь крупной победы.
- Что почувствовали, когда забили быстрый гол?
- Очень хотелось забить быстрый гол! Здорово, что так получилось. А потом еще и второй смогли.
- Черчесова сейчас спросили, не расслабитесь ли вы?
- Мы не так команда, которая может расслабиться после 5:0!
- Что для вас изменилось после этой победы?
- Мы очень рады, что вас (журналистов) порадовали. Вы же наши болельщики, правильно? Да и вообще, думаю, народ счастлив.
- Как вам игра Головина?
- Красавчик! (Михаил ГОНЧАРОВ)