21:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Самедов: "Самая крутая победа в моей жизни"


Полузащитник сборной России  Александр Самедов признался, что победа национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией является самой значительной в его жизни. Встреча завершилась со счетом (1:1, 4:3 пен.) в пользу россиян.

- Фантастическая игра, фантастический результат. Безусловно, это самая крутая победа в моей жизни. Мы на 100 процентов выполнили наш план на игру. Было понятно, что придётся много обороняться. Моя замена на 60-й минуте? Я очень устал. Левая зона у испанцев очень насыщенная, приходилось много двигаться. Дания или Хорватия? Предпочтений нет. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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