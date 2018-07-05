Александр Самедов: "С хорватами будем играть аккуратнее, чтобы не получать карточек"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после тренировки в Новогорске отметил, что чемпионат мира начинается в плей-офф.

- Что думаете о сборной Хорватии?

- Вчера посмотрели видео. Уже есть понимание, что это за команда, хотя и так знали, что это сборная высочайшего уровня. Будет тяжелый матч.

- Арбитр, который будет обслуживать матч в Сочи - Сандро Риччи часто показывает карточки. Как это прокомментируете?

- Я не в курсе. Значит, будем играть аккуратнее.

- Какой футбол наша команда будет готовить для хорватов - оборонительный, как с Испанией? И как относитесь к заявлениям иностранных журналистов, что с Испанией наша сборная показала анти-футбол?

- Чемпионат мира начинается в плей-офф. Самое главное для нас - пройти дальше. А что касается иностранных журналистов - это всего лишь мнение и его имеет право высказать каждый. Наше дело изучить соперника, выслушать тренерский штаб и правильно сыграть. Мы сегодня еще разберем хорватов. Сегодня на тренировке мы что-то готовили. Есть еще завтрашний день. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)