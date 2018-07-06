Александр Самедов: "Овечкин прислал поздравление после победы над Испанией"

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "Известиям" рассказал, что победитель Кубка Стэнли Александр Овечкин​ поздравил его с победой над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Также он отметил, что готов подарить хоккеисту футболку.

– Вы дружите с Александром Овечкиным. Он поздравил вас с победой над сборной Испании?

– Да, он мне написал после матча поздравительную SMS.

– Футболку для него уже подготовили? Не собираетесь подарить ему майку, в которой играли против испанцев?

– Если попросит – обязательно подарю.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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