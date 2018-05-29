Александр Самедов: "Не считаю вызов в сборную везением. В 2008-м на это даже не надеялся"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что ощущал доверие тренерского штаба сборной России перед оглашением состава на чемпионат мира-2018. 33-летний хавбек отметил, что не был разочарован, когда в 2008 году Гус Хиддинк не включил его в заявку на успешный для национальной команды чемпионат Европы.

– Во всех играх, за исключением разве что совсем отдельных случаев, я показывал свой уровень, всегда полностью отдавался работе, – цитирует "Р-Спорт" Самедова. – Не то, чтобы у меня не было сомнений, но я в определенной степени ощущал доверие тренерского штаба. Хотя до объявления заявочного списка не мог со стопроцентной уверенностью сказать, что я в основе.

– Знаю, что в 2008 году Гус Хиддинк рассматривал вас в качестве одного из кандидатов в сборную. А что вы думали тогда о шансах попасть в национальную команду?

– Не думал об этом вообще. Был слишком молод. Даже два года спустя, когда впервые попал в сборную, был счастлив. А в 2008-м даже не надеялся, если честно. Видел, что есть уже сложившийся костяк, есть игроки, которых используют на той позиции, где мог бы играть я, так что разочарований не было.

– Вы участвовали в чемпионате мира-2014, в чемпионате Европы-2016, работали с Фабио Капелло и Леонидом Слуцким, сейчас работаете со Станиславом Черчесовым. В чем разница, если говорить о подходе этих трех специалистов к тренировочному процессу?

– Чья подготовка лучше, покажет, конечно же, только результат. Сейчас мы делаем примерно такую же работу, как делали под руководством Черчесова год назад перед Кубком конфедераций, а тогда вся команда чувствовала себя очень хорошо. Вы, конечно, можете вспомнить итоговый результат и сделать вывод, что это было не слишком заметно, но я бы сказал о том, что на фоне всех соперников, с которыми пришлось играть, мы выглядели достойно.

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к ЧМ-2018. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня россияне продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.