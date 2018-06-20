Александр Самедов: "Не было видно Салаха? Это наша заслуга"

Полузащитник сборной России Александр Самедов по окончании матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Египтом (3:1) отметил заслугу команды в том, что нападающего соперника Мохамеда Салаха удалось сдержать, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Вы уже почти вышли из группы. Это накладывает отпечаток на подготовку к игре с Уругваем? - вопрос Самедову.

- Нет, мы завтра спокойно посмотрим на Уругвай, поймем расклады и то, что творится в других группах. Можем наслаждаться турниром, получать удовольствие.

- Сколько уведомлений пришло вам на телефон. Больше ста?

- Очень много. Больше!

- Это была простая победа?

- Египет - хорошая команда, у него есть суперзвезда, сопернику надо было играть в открытый футбол, мы этим воспользовались.

- Салаха вообще видно было на поле?

- Думаю, заслуга наша, что его не было видно.

- Персонально против него никто не играл?

- Нет, Юра Жирков, опорники - все передвигались. Командой мы сыграли неплохо.

- Салах нашел шанс, заработал пенальти. Это был бесспорный 11-метровый?

- Это же ВАР, нет смысла оспаривать что-то.

- Этот эпизод не выбил вас из колеи?

- Нет, успокоились: решили, что подержим мяч, поспокойнее сыграем. Никакой истерики.

- Салах играл на краю и почти не отходил назад.

- Да, он справа играл и не возвращался назад. Из-за этого у нас было преимущество на левом фланге, и мы этим пользовались.

- Первый гол - везение. Но оно помогло раскрепоститься, заиграть?

- Да, повезло. Но я думаю, что мы наиграли на гол - потому что были лучше.