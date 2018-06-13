Александр Самедов: "Мы не сидим и не загоняемся, а что если не получится. Мы знаем, чего хотим, и к этому идем"

Полузащитник сборной России Александр Самедов перед началом чемпионата мира отметил, что команда хочет решить задачу по выходу из группы в первых двух матчах. Завтра, 14 июня, россияне стартуют на мировом первенстве матчем с Саудовской Аравией.

- На такие турниры настраиваешься по-особому. Каждый день стараешься работать на максимуме, - приводит официальный сайт ФИФА слова Самедова. - Я уже знаю, что такое чемпионат мира, какая на нем интенсивность. Это высочайший уровень. Готовлюсь спокойно, потому что психология – очень важный фактор. Хотя давление присутствует. Это домашний чемпионат мира, нам открывать турнир. Весь мир будет смотреть на нас. Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок. Я был на трех крупных турнирах, и для нас все время все решалось в третьем матче. Сейчас надо все сделать для того, чтобы до этого не доводить. Я уверен в своих партнерах. Уверен в себе. Мы хорошо поработали, хорошо готовы. Мы не сидим и не загоняемся: а вот если у нас не получится… Мы знаем, чего хотим, и к этому идем.

В группе А россиянам также предстоит встретиться со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.

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