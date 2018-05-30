Александр Самедов: "Колотить, как на ЧМ-2014, меня точно не будет"

Полузащитник сборной России Александр Самедов уверен, что опыт выступления на трех крупных турнирах поможет ему сыграть на чемпионате мира-2018. 33-летний хавбек отметил, что ментально готов к домашнему мировому первенству.

– Полтора года назад вы сказали: "Необходимо начинать готовить себя к чемпионату мира не за месяц, а намного раньше". Что имели в виду? И как начали себя готовить?

– Я расставил приоритеты. Может быть, это прозвучит непрофессионально, но я для себя решил, что этот турнир – самый важный в моей жизни. Целенаправленно готовился к нему. Возможно, что-то не получалось в клубе, но повторяю: мой главный турнир – тот, что будет в июне-июле. Ментально я готов к тому, что ЧМ-2018 – это тот турнир, ради которого когда-то пошел заниматься футболом.

Знал, какой будет тренировочный процесс в течение этого месяца подготовки, – и готовил себя к нему. Плюс-минус это то же, что перед Кубком конфедераций. И я понимал, что это работа очень хорошая: физически мы тогда готовы были отлично.

– Гол в ворота Мексики на Кубке конфедераций помог вам понять, что вы способны забивать на больших турнирах? Будет вам на ЧМ от этого легче?

– Я априори уверен в себе, в том, что могу на них забивать. Но абсолютно точно скажу, что мое психологическое состояние гораздо лучше, чем четыре года назад. Уже прошел три крупных турнира – и чемпионат мира, и Евро, и Кубок конфедераций. Колотить, как на ЧМ-2014, меня точно не будет. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

Полная версия интерью Александра Самедова - скоро в "СЭ"



Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

