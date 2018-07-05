Александр Самедов: "Хорваты помогли нам десять лет назад, но сейчас новая страница"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после тренировки в Новогорске отметил, что характер – одно из главных качеств нынешней команды. Россияне готовятся к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

– Сейчас главная сторона сборной России – характер, о чем говорили и сами футболисты. Согласны с этим или есть и другие?

– Это одно из главных качеств, которые сейчас есть у сборной. Когда ты участвуешь в плей-офф такого турнира, без характера невозможно и мы это показали в 1/8 финала.

– За границей люди думают, что Россия – холодная страна и люди такие же. Сейчас мнение поменялось. Как можете прокомментировать?

– Люди увидели, как их встретили наши болельщики, и то, что здесь красиво, народ доброжелательный. Приезжайте еще.

– Что думаете по поводу сборной Колумбии? – вопрос от колумбийской журналистки.

– Это потрясающая сборная. Очень жаль, что она вылетела. Болельщики из этой страны приехали в огромном количестве и фантастически поддерживали свою команду. Впечатления у меня самые лучшие.

– Более десяти лет назад благодаря победе Хорватии над Англией наша команда попала на Евро и там триумфально выступила. Что скажете тем, кто ждет от нашей команды обратного хода?

– Они тогда очень сильно помогли, но прошло время. Мы встречаемся на таком крупном турнире и проигравшие едут домой. Сейчас новая страница и все хотят пройти дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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