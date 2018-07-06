Александр Самедов: "Для меня победа над Испанией – самая важная в карьере"

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "Известиям" назвал победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 самой важной в карьере. По его мнению, выиграть удалось за счет труда игроков и тактики.

– Победа над испанцами стала для вас особенной?

– Конечно, это историческая победа. Фантастический успех. Все ребята очень рады. Для меня эта победа – самая важная в карьере. Мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, что долгое время было для нашей сборной недостижимым. Разумеется, это особенный день и особенный матч.

– Как вы считаете, за счет чего его удалось выиграть?

– Только за счет колоссального труда футболистов и правильного выбора тренерами тактики на матч. Мы тщательно разобрали игру испанцев и четко придерживались плана на игру на протяжении всего основного и дополнительного времени. Сборная Испании хорошо контролирует мяч, изматывает соперника и чтобы ей противостоять, нужно много работать в обороне, делать большой объем черновой работы. Чтобы выдержать такое давление на протяжении 120 минут, надо терпеть весь матч. Нам это удалось. За счет терпения, взаимовыручки и стремления помогать друг другу в каждом эпизоде. Это и стало залогом успеха.

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