20:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Самедов: "Черчесов сказал, что сделали маленький шажок"


Полузащитник сборной России Александр Самедов после победы над Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира отметил, что не стоит обольщаться.

- Конечно же, мы волновались перед игрой. Но сейчас эмоции самые хорошие, все счастливы и рады.

- Что сказал Черчесов в перерыве и после матча?

- В перерыве были небольшие корректировки, попросили действовать плотнее. А после матча Черчесов поздравил всех и сказал, что мы сделали маленький шажок вперёд. 

- Маленький?

- Действительно: не стоит обольщаться. Впереди у нас самый важный матч за выход из группы.

- Ожидали такого крупного счета? 

- (Улыбается). Если скажу, что ожидали, то, наверное, солгу. Но мы хотели победить, порадовать болельщиков. Так что очень рады. (Михаил ГОНЧАРОВ) 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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