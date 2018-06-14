Александр Самедов: "Черчесов сказал, что сделали маленький шажок"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после победы над Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира отметил, что не стоит обольщаться.
- Конечно же, мы волновались перед игрой. Но сейчас эмоции самые хорошие, все счастливы и рады.
- Что сказал Черчесов в перерыве и после матча?
- В перерыве были небольшие корректировки, попросили действовать плотнее. А после матча Черчесов поздравил всех и сказал, что мы сделали маленький шажок вперёд.
- Маленький?
- Действительно: не стоит обольщаться. Впереди у нас самый важный матч за выход из группы.
- Ожидали такого крупного счета?
- (Улыбается). Если скажу, что ожидали, то, наверное, солгу. Но мы хотели победить, порадовать болельщиков. Так что очень рады. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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