Александр Самедов: "Черчесов сказал, что сделали маленький шажок"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после победы над Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира отметил, что не стоит обольщаться.

- Конечно же, мы волновались перед игрой. Но сейчас эмоции самые хорошие, все счастливы и рады.



- Что сказал Черчесов в перерыве и после матча?



- В перерыве были небольшие корректировки, попросили действовать плотнее. А после матча Черчесов поздравил всех и сказал, что мы сделали маленький шажок вперёд.



- Маленький?



- Действительно: не стоит обольщаться. Впереди у нас самый важный матч за выход из группы.



- Ожидали такого крупного счета?



- (Улыбается). Если скажу, что ожидали, то, наверное, солгу. Но мы хотели победить, порадовать болельщиков. Так что очень рады. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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