Александр Самедов: "Чемпионат мира без Италии - это грустно"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов выразил свое разочарование по поводу непопадания сборной Италии на чемпионат мира-2018. Напомним, Италия по итогам двух стыковых матчей проиграла Швеции (0:1, 0:0) и не вышла в финальную стадию турнира в России.

- Болел за Италию. Очень переживал. Чемпионат мира без Италии - это грустно, - отметил Самедов в эфире программы "Все на футбол".