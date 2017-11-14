19:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Самедов: "Чемпионат мира без Италии - это грустно"


Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов выразил свое разочарование по поводу непопадания сборной Италии на чемпионат мира-2018. Напомним, Италия по итогам двух стыковых матчей проиграла Швеции (0:1, 0:0) и не вышла в финальную стадию турнира в России.

- Болел за Италию. Очень переживал. Чемпионат мира без Италии - это грустно, - отметил Самедов в эфире программы "Все на футбол".

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