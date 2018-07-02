Александр Овечкин - о футбольной победе над Испанией: "Россия все-таки самая сильная"

Форвард сборной России по хоккею, капитан чемпиона НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин по ходу матча чемпионата мира по футболу-2018 с Испанией (1:1, пенальти – 4:3) оставлял истории в своем Инстаграме. Нападающий присутствовал в ложе "Лужников" вместе с другими знаменитостями.

Пенальти в исполнении Артема Дзюбы на 41-й минуте, с помощью которого форвард сравнял счет, хоккейная суперзвезда прокомментировал так: "Артемыч, давай! Старичела, надо забивать! Дзюбыч, давай!"

Следующую запись Овечкин выложил уже после серии пенальти: "Ребята просто молодцы. Красавцы. Подарили людям праздник. Молодцы, ребята! Молодцы! Россия все-таки самая сильная. Молодцы".

Чуть позже, комментируя новую татуировку на лице сидящего рядом рэпера T-Killah, хоккеист заметил: "Всю сборную России поздравляю с победой. Всех нас. Но вот, кто реально удивил".

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. На этой стадии хозяин чемпионата-2018 сыграет с Хорватией в субботу, 7 июля, в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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