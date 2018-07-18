Александр Новак: "Очень жаль, что чемпионат мира закончился"

Министр энергетики РФ, член координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018, член наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" Александр Новак признался, что он жалеет об окончании ЧМ-2018.

– Мне очень жалко, что чемпионат мира закончился. Это был самый настоящий праздник в нашей стране в течение месяца. Много болельщиков, яркие матчи и хорошее выступление сборной России – все это запомнится навсегда. Чемпионат мира – самое грандиозное спортивное событие в истории любой страны, которой доводилось его проводить. И радует, что все отзывы о его организации в России, которые я слышал, исключительно положительные, - цитируют министра "Известия".

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.