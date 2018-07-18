Александр Новак: "На Олимпиаде в Сочи было больше работе, чем на ЧМ-2018"

Министр энергетики РФ, член координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018, член наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" Александр Новак сравнил подготовку к ЧМ-2018 с подготовкой к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

– Подготовка к ЧМ-2018 оказалась сложнее, чем к Олимпиаде в Сочи?

– Нет, в Сочи работы было больше. К Олимпиаде была значительно перестроена система коммуникаций, построено несколько новых подстанций. Был реконструирован и модернизирован электросетевой комплекс Сочинского энергоблока. В случае с чемпионатом мира в регионах такой необходимости не было, так как в целом готовая инфраструктура в регионах уже имелась. Здесь в большей степени надо было заниматься дополнительным обучением и подготовкой персонала, спланировать и осуществить комплекс технических мероприятий, разработать эксплуатационную документацию, организовать контрольно-надзорные мероприятия, - цитируют министра "Известия".