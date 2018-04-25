Александр Мостовой: "Жезус хотел убежать от Салаха на трибуны. Сборная России такого не допустит"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, считает, что лидер "Ливерпуля" не менее опасен в национальной команде, чем в клубе. Напомним, что во вторник Мохамед Салах, на счету которого в сезоне-2017/18 уже 43 мяча в составе красных, набрал четыре очка по системе "гол плюс пас" (2+2) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2).

- Вчерашний матч напомнил мне игру англичан против "Спартака" на групповой стадии (тогда москвичи уступили со счетом 0:7 - Прим. С.Э.), - сказал Мостовой. - Они выдали такие же высокие скорости, и защитники “Ромы” в какой-то момент поплыли, растерялись, перестали понимать, куда им бежать и что делать.

- Салах в сборной - такая же угроза соперникам, как и в "Ливерпуле"?

- Это очень сильный исполнитель в плане индивидуальных качеств, но в национальной команде ему тяжелее, Египет не ровня "Ливерпуля". Когда Салах атакует вместе с такими партнерами, как Мане и Фирмину, то, конечно, чувствует себя более комфортно: ему нужно лишь сделать рывок, открыться и принять передачу. Не знаю, кто у египтян готов на таких же, как в “Ливерпуле”, скоростях подстраиваться под Мохамеда, взаимодействовать с ним так же, как это происходит в клубе. Я видел матчи Египта, в них Салах выглядел совсем иначе.

- Выходит, у россиян задача несколько проще, чем у римлян?

- Мы же видим, что огромный плюс Салаха - высочайшая скорость, главный тренер и нашей сборной знают, как действовать против футболиста такого типа: его нужно плотно опекать и не давать пространства для разгона. С другой стороны, здесь возникает вопрос, справятся ли футболисты. Вот у "Ромы" против Салаха действовал Жуан Жезус. И форвард его, бедного, так закружил, что в какой-то момент мне показалось, что Жезус хочет сбежать от него на трибуну.

- И нашу оборону так же закружит?

- Надеюсь, этого не случится. Тем более, если вспоминать товарищеский матч Россия - Бразилия, то в первом тайме нам удалось "засушить" соперника, который практически ничего не смог создать. Конечно, странно будет играть против Египта именно так, но защищаться мы можем. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что встреча 2-го тура группового турнира ЧМ-2018 Россия - Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.