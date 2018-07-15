12:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Мостовой: "В финале чемпионата мира будет минимальный счет, и, возможно, дополнительное время"


Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о финале чемпионата мира. Экс-хавбек национальной команды отметил, что ждет от матча ФранцияХорватия закрытого футбола.

 
10 июля. Санкт-Петербург. Франция - Бельгия - 1:0. Нголо КАНТЕ (слева), Дидье ДЕШАМ и Блез МАТЮИДИ.Франция – Хорватия. Особенный финал

– В этом матче нет явного фаворита, – считает Мостовой. – Мне симпатичны обе сборные, но очень интересно будет посмотреть на Хорватию. Она провела три игры с дополнительным временем, и после этого ее ждет решающая встреча. Любопытно, в каком состоянии находятся балканцы, и непонятно, откуда берут столько сил. Еще против англичан в полуфинале все думали, что хорваты уступят в свежести и у них не останется энергии, но команда почему-то выглядела лучше соперника, особенно во втором тайме.

Что касается французов, очевидных слабых мест у них нет, но все сборные, которые с ними играли, создавали моменты – просто не сумели ими воспользоваться.

– Кто станет лучшим игроком чемпионата мира?

– Если бы Азар оказался в финале, думаю, что им стал бы именно он. Но выберут того, кто проявит себя именно в сегодняшнем матче, кто забьет. Кстати, не обязательно этот футболист окажется из победившей сборной.

– Ждете веселый футбол или соперники начнут осторожничать?

– Закрытой игры, а действия в атаке зависят от физического состояния соперников. Если сил нет, то сложно проводить быстрые контратаки. Здесь лучшая ситуация у французов. Они легче пошли турнир, без дополнительного времени. Все плюсы на стороне этой сборной, но звания чемпиона мира заслуживают обе команды.

– Какой будет счет?

– Крупного не получится. Скорее всего, кто-то победит с минимальным преимуществом. Не исключаю, что основным временем дело не ограничится. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Франция – Хорватия

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