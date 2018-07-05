Александр Мостовой: "Россия совершенно справедливо наказала Испанию за такое отношение к себе"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что Испания бросила играть после первого гола в ворота команды Станислава Черчесова в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, 4:3). По его словам, за это испанцы были наказаны в серии пенальти.

- В этом успехе сложилось сразу несколько факторов - колоссальная самоотдача футболистов, грамотно выбранная тренерским штабом тактика и беззубость атак испанцев, - приводят "Известия" слова Мостового. - Испания вообще откровенно бросила играть, когда повела в счете, после чего только и делала, что перекатывала мяч в середине поля и на подступах к нашей штрафной. И продолжала это делать даже после того, как Россия сравняла счет. Видимо, они думали, что на классе дожмут наших ребят, но, встретив сопротивление, занервничали. Лишь в концовке матча Испания поднажала и создала несколько моментов, но сборную спас Акинфеев. В результате дело дошло до серии пенальти, где Россия совершенно справедливо наказала соперника за такое отношение к себе.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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