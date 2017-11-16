Александр Мостовой: "Перу, Тунис, Саудовская Аравия - группа "жизни" для России"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал свои версии групп "жизни" и "смерти" для национальной команды на чемпионате мира-2018.
- Тяжело, конечно, рассуждать, в какой форме будут команды через полгода, но попробую. Группа "смерти": Испания, Коста-Рика и Нигерия. А вот группу "жизни" составить проще: Перу, Тунис, Саудовская Аравия. (Андрей СИЗЯКИН)
aavaslov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:43
freshnout
Мостовой очередной раз доказал статус знатока футбола) вероятно он даже в упор не видел отборочную у латинов) и не знает как играла команда Перу в этом отборочном цикле))))
19:58
shpasic
в такой группе максимум на три очка можно рассчитывать. да и то, будет зависит от календаря игр.
19:41
genry2012
Ну и из этой не выйдут! Не до смеха.
19:39
баламошка
Группа смерти - всё что входит в первую сотню рейтинга.
19:37