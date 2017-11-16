19:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Мостовой: "Перу, Тунис, Саудовская Аравия - группа "жизни" для России"

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал свои версии групп "жизни" и "смерти" для национальной команды на чемпионате мира-2018.

- Тяжело, конечно, рассуждать, в какой форме будут команды через полгода, но попробую. Группа "смерти": Испания, Коста-Рика и Нигерия. А вот группу "жизни" составить проще: Перу, Тунис, Саудовская Аравия. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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aavaslov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

20:43

freshnout

Мостовой очередной раз доказал статус знатока футбола) вероятно он даже в упор не видел отборочную у латинов) и не знает как играла команда Перу в этом отборочном цикле))))

19:58

shpasic

в такой группе максимум на три очка можно рассчитывать. да и то, будет зависит от календаря игр.

19:41

genry2012

Ну и из этой не выйдут! Не до смеха.

19:39

баламошка

Группа смерти - всё что входит в первую сотню рейтинга.

19:37