Александр Мостовой: "Перу, Тунис, Саудовская Аравия - группа "жизни" для России"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал свои версии групп "жизни" и "смерти" для национальной команды на чемпионате мира-2018.

- Тяжело, конечно, рассуждать, в какой форме будут команды через полгода, но попробую. Группа "смерти": Испания, Коста-Рика и Нигерия. А вот группу "жизни" составить проще: Перу, Тунис, Саудовская Аравия. (Андрей СИЗЯКИН)