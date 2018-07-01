Александр Мостовой - о фанатах из Виго, которые будут болеть за Россию: "Очень приятно, что любят и помнят, но их могут не понять"

Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой очень удивился, что четверо испанских болельщиков из Виго придут на матч 1/8 финала ЧМ-2018 с Россией в форме нашей команды и фамилией "Мостовой" на спине.

- Ничего себе! Нужно сказать им большое спасибо! - сказал Мостовой. - Конечно, это очень приятно - что любят и помнят. Это выбор ребят - за кого болеть. Хотя немного странно, что испанцы станут поддерживать Россию. Их могут не понять. Я так отношусь: если победим - замечательно, но если дальше пройдет Испания - тоже неплохо, ведь за нее тоже болею. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)