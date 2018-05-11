Александр Мостовой: "Невызов Глушакова в сборную удивил. В списке есть люди, которые полсезона не играли"

​Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что был удивлен после оглашения расширенного списка игроков сборной России для подготовки к чемпионату мира.

На тренировочный сбор были вызваны 28 игроков. Еще семеро вошли в расширенный список, который был направлен в ФИФА – кто-то из них будет вызван в команду, если игрок из основного списка по тем или иным причинам не сможет принять участия в сборе.

– Меня удивило, что есть основной список игроков и есть запасной, – сказал Мостовой. – Как мне сказали, я точно не знаю, игроки из первого списка едут на сборы, а из второго будут вызывать при случае травмы кого-то из футболистов. А так.... Есть еще удивление по Глушакову, который оказался в запасном списке.

– Он же провел неудачный отрезок сезона перед ЧМ?

– Есть в списке люди, которые полсезона не играли. Глушаков был основным игроком команды. Поэтому список немножко непонятный. На самом деле, я спокойно ко всему отношусь. Сегодня можно так, а завтра проснешься, забьешь гол и будешь лучшим.

– Вызов Ташаева и Чалова это аванс или они реально претендуют на место в составе?

– Сейчас кто-то хорошо играет, кто-то плохо. Одни в форме, другие не в форме, поэтому ребята понимают, что они провели хорошую концовку и были вызваны. У них есть месяц до чемпионата, чтобы доказать и продемонстрировать свою надобность.

– В список попал Дзагоев, которого мучают болячки. Стоит его брать?

– На ЧМ поедут двадцать с лишним человек. Кто-то сможет за неделю заболеть, кто-то поправится, поэтому его вызов закономерен. Здесь для меня нет сюрприза.

– Кто предпочтительней для второго форварда – Дзюба или Заболотный?

– Слушайте, у нас есть тренер, который много лет находится в профессии. Он разберется, кого брать, а кого нет. Точно не нам это решать. (Арман МКРТЧЯН)