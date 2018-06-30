Александр Мостовой: "Месси как всегда держал свою марку. Но мы забываем о Гризманне, который не показал ничего, кроме пенальти"

Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой - об игре Аргентины и ее лидера Лионеля Месси. В 1/8 финала ЧМ-2018 южноамериканцы сегодня уступили Франции (3:4).



- Меня в этой игре ничего не удивило, - говорит Мостовой. - Думаю, мало, кто мог предположить такое, хотя поначалу было видно, что немножко скованно действовали и те, и другие, потому что боялись рисковать. Но потом разбегались, пошли вперед и раззабивались.



- У Аргентины был шанс в этом матче?



- Франция открыла счет, владела преимуществом, но потом настал момент, когда Аргентина взяла матч в свои руки при счёте 1:2, но видите, Мбаппе убежал и сделал результат. В конце не хватило времени, всё-таки думал, что аргентинцы смогут отыграться.



- Месси провалил турнир?



- Нет, конечно. Месси такой пас отдал на 93-й минуте на Агуэро, поверьте мне, такие передачи отдают только он и ещё один человек в мире. На фоне команды, которая вылетела, конечно, мы говорим о Месси в таком тоне, что он провалил ЧМ. Но мы не упоминаем о Гризманне. Француз только забил пенальти и ничего больше не показал. Но его команда идет дальше. Лео же держал марку как всегда.



- Аргентина весь турнир в обороне валяла дурака.



- Об этом и говорили изначально - что у Аргентины проблемы сзади. Команду сюда на наш турнир привел Лео Месси, посадил вытащил последнюю встречу в группе. С первых матчей было заметно, что у аргентинцев чехарда в обороне идет. С тренером тоже были какие-то "непонятки", что-то постоянно свое новое придумывал. Жалко, что им попалась Франция, которая один из фаворитов. (Арман МКРТЧЯН)





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