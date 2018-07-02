Александр Мостовой: "Хорватия не сильнее Испании"

Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой поделился с "СЭ" впечатлениями от победы над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, пен. – 4:3). Также экс-хавбек оценил перспективы национальной команды в 1/4 финала, где подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией (7 июля, Сочи).

– Честно говоря, не рассчитывал увидеть другую игру, еще до матча говорилось, что испанцы возьмут мяч и не будут его отдавать, а россияне будут пытаться поймать соперника на контратаке, – говорит Мостовой. – К этому встрече хорошо подойдет фраза "игра забывается, а счет остается". Думаю, такой девиз у нас и был.

Радует, что все футболисты выложились по полной, дотерпели, перебороли соперника, молодцы. Правильно кто-то из наших говорил до 1/8 финала: "Нужно выходить и умирать на поле".

– Значит, план Черчесова сработал полностью?

– Мы же до этой игры много раз говорили, что команды, которые предпочитают оборонительный футбол, могут доставлять неприятности таким сборным, как Испания. По составу было ясно, как мы выстроимся: пять защитников в линию, четверо в середине и Дзюба впереди в надежде, Дзюба зацепится за мяч. Задумка удалась: наши выстояли, отбились.

– Не показалось, что напрасно Дзюбу заменили на Смолова – Федор неудачно вписался в игру?

– Сил-то Артем потратил много – часто вступал в борьбу за мяч с Рамосом и Пике, делал все здорово, но физически трудно долго выдержать в таких условиях. Во втором тайме стало видно, что Дзюба, по сути, играл в обороне: располагался не в центральном круге, а метрах в 10 от нашей штрафной. "Батарейки" не бесконечны, следовало выпускать свежего человека. Другое дело, что вся команда окопалась сзади, а Смолов выходил на нее работать.

– Травма Жиркова – большая проблема для сборной?

– У нас проходит удивительный чемпионат, возможно все, что угодно. Мы Дзагоева в первом матче потеряли, в итоге даже лучше стало. Жаль, что Юрий получил повреждение, но что поделать? Думаю, сборная может выйти из этой ситуации с минимальными потерями.

– Испанию смогли перебороть, сможем ли справиться с Хорватией?

– Я бы не сказал, что хорваты сильнее испанцев. Другое дело, как мы будем выглядеть. Вряд ли нас ждет такая же закрытая игра, хотя в 1/8 финала подобное оправдало себя, можно и так попробовать.

– Модрич провел с датчанами невыразительный матч, если наша сборная его закроет, то шансов станет больше?

– Ломать всегда легче, чем строить. Модрич – тоже человек, способен ошибаться, тем более, после тяжелого клубного сезона.

– В целом для вас удивителен выход России в 1/4 финала?

– Я, например, еще после жеребьевки сказал, что выберемся из группы, а дальше появятся шансы. Выступаем у себя дома, исторически хозяева всегда куда-то проходили, за исключением ЮАР, поэтому для меня ничего удивительного не произошло. Сам футбол, конечно, оказался не самым привлекательным, но результат-то есть!

– Спрос на наших футболистов в Европе теперь вырастет?

– Вряд ли – тот же Головин был вчера не очень заметен. Но что понравилось – на поле вышла настоящая команда, бились друг за друга, работали. А чтобы появился спрос, нужно, чтобы футболисты показывали индивидуальные качества. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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