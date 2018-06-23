Александр Мостовой: "Чемпионат мира в России войдет в историю под знаком пенальти"

Бывший полузащитник сборной России, "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой рассказал "СЭ" о своих впечатлениях от игры сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу-2018. Сегодня "красные дьяволы" разгромили во 2-м туре группы G Тунис – 5:2. Это вторая победа бельгийцев, которые на старте победили Панаму – 3:0. Их третий соперник – Англия.

– Бельгия показывает чемпионский футбол на этом ЧМ, или пока рано об этом говорить, учитывая класс соперника? – вопрос Мостовому.

– Команда и правда показала игру высокого уровня. В принципе, бельгийцы в последние годы выступают в роли талантливой сборной, на которую, как на фаворита, никто особо не рассчитывает. Может быть, наконец, настало их время, чтобы заявить о себе в полную силу? Думаю, что и по составу, и по тому, как они выглядят на поле, бельгийцы заслуживают пройти далеко на этом турнире, если все будет в порядке с лидерами команды – Азаром, Де Брейне, Лукаку.

– Пенальти в ворота сборной Туниса в самом начале матча оказался спорным, несмотря на то, что судья воспользовался помощью видеоарбитра. Это говорит о том, что система не справляется?

– Не стоит обращать внимания на это. Стоит на то, что наш чемпионат мира войдет в историю под знаком пенальти в принципе – групповой турнир еще не закончился, а уже пробили больше, чем за весь предыдущий ЧМ в Бразилии.

– И все же, что нужно, чтобы избавить нас от споров?

– Это часть футбола. Если не станет конфликтов, смотреть будет неинтересно. Наоборот хочется, чтобы было больше споров, чтобы люди могли выражать свои эмоции. Главное, чтобы система защищала от грубейших ошибок, а без огрехов вообще ни у кого ничего не происходит.

– Если сравнивать Бельгию и тоже здорово выступающую Хорватию, кто вам больше симпатичен?

– Мне видится, что Бельгия поинтереснее. Хорваты сильны в основном футболистами средней линии, а у бельгийцев еще и атака классная, чего нельзя сказать о балканцах.

– А если сопоставить Бельгию с Россией?

– Ну, нет, еще рано сравнивать. Мы, насколько понимаю, с ними можем встретиться не раньше полуфинала. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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