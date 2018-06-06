Александр Мостовой: "Больших вопросов по выбору состава к тренерскому штабу нет"

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал определение окончательной заявки российской сборной на чемпионат мира. Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

- В целом больших вопросов по выбору состава к тренерскому штабу нет, – цитируют "Известия" Мостового. – Лишний раз педалировать тему невызова Игоря Денисова уже поздно – все аргументы "за" и "против" давно высказаны. В остальном могут быть споры по отдельным персонам, но недовольные будут всегда. Всегда есть элемент субъективности конкретного тренера, который отталкивается от своей тактики и видения игры. Выбор игроков в последние годы у нас и так небольшой. Так что будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться выбраться из группы.

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