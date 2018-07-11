Александр Мостовой: "Англичане должны быть свежее Хорватии, но с Францией никому не будет просто"

Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой поделился ожиданиями от второго полуфинального ЧМ-2018 Хорватия – Англия (Лужники, 21.00 по Москве), в котором выяснится, кто встретится в финале турнира с Францией, накануне победившей Бельгию (1:0).



- В первую очередь ожидаю, что одна из команд выйдет в финал. (Смеётся.). Только какая – к сожалению, пока не знаю, - говорит Мостовой. - Чуть больше отдаю предпочтение англичанам, в физическом плане они должны быть посвежее, чем хорваты, у которых было два очень тяжелых матча в плей-офф.

- У кого больше шансов против Франции в финале?

- Французы уверенно и с запасом прочности дошли до решающей встречи турнира, ожидал от них успешного выступления, называл их одними из фаворитов до начала ЧМ. Мне кажется, что этой сборной все равно, против кого выходить на поле, и любому сопернику против нее просто не будет. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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