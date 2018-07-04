Александр Мирзоян: "Выход сборной в 1/4 финала ЧМ – великое достижение для России"

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян отметил, что выход сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира является великим достижением для российского футбола и страны.

- 1/4 финала чемпионата мира по футболу – великое достижение для нашей страны, для нашего футбола. Мы вошли в восьмерку лучших команд мира, - цитирует "РИА Новости" Мирзояна. - Много есть приверженцев разного стиля игры, кто-то любит английский, кто-то – испанский, кому-то нравится итальянский, а теперь полюбят и российский. Россия показала, что умеет играть так, как задумала.

Не знаю, как сложится игра с Хорватией, ни одна игра легкой не бывает, все матчи тяжелые, даже если победа одержана с большим счетом. Если кто-то скажет, что мы вышли и обыграли Саудовскую Аравию легко, скажу, что человек не разбирается в футболе.

В обойме у Станислава Черчесова есть футболисты, на каждую позицию есть несколько игроков. Жирков выбыл из-за травмы, значит, вместо него сыграет другой. Наши тренеры знают, кто в чем силен и у кого какие слабые стороны, всем будут выданы тактические задания.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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