Александр Медведев: "No pasaran". Испанцы не пройдут"

Экс-президент КХЛ Александр Медведев дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия. Сегодня Медведев посетил другую встречу 1/8 финала Франция - Аргентина (4:3).

- Нельзя сравнивать атмосферу на футболе и на хоккее, - сказал Медведев. - Все-таки здесь было 40 тысяч болельщиков, из которых большинство - аргентинцы. Потрясающий футбол, потрясающая интрига. Такой футбол радует глаза и сердце. Я болел за Аргентину, но Франция заслуженно победила.

- Месси сможет повторить подвиг Овечкина?

- Месси снова не забил в плей-офф. Да и все-таки нельзя быть играющим тренером. У аргентинцев в команде конфликт, поэтому и проблемы. Не думаю, что параллели с Овечкиным здесь уместны, хотя Саша тоже долго ждал своего трофея. Заодно хотел бы поздравить его с долгожданным Кубком Стэнли. И завтра "no pasaran". Испанцы не пройдут. (Ярослав СУСОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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