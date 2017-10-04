Александр Ляказетт: "Есть мысли о победе на чемпионате мира в России"

Форвард сборной Франции Александр Ляказетт рассчитывает на победу на чемпионате мира-2018. На данный момент французы идут на первом месте в своей отборочной группе. У них остались матчи с Болгарией (7 октября) и Белоруссией (10 октября).

- Да, я думаю о победе на чемпионате мира, - цитирует RMC Ляказетта. - У нас есть хорошая группа, которая способна пройти долгий путь. Некоторые из игроков уже имеют опыт выступлений на мировых первенствах и чемпионатах Европы, а также у Франции есть очень талантливые молодые люди, которые впечатляли этим летом Европу.

Конечно, не я определяю заявку на ЧМ. Однако если я буду показывать стабильную игру в клубе, то у меня очень хорошие шансы остаться в сборной Франции, потому что тренер хочет сохранить определенный костяк.