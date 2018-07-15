Александр Легков: "Мы с друзьями устроили тотализатор на матч Франция - Хорватия"

Российский лыжиник Александр Легков похвалил сборную России за выступление на чемпионате мира, а также рассказал, за кого будет болеть в финале турнира.

– Профессиональные критики найдут какие-то нюансы, но, на мой взгляд, ребята – огромные молодцы, - цитирует Легкова teamrussia.pro. - Совсем чуть-чуть им не хватило, чтобы пройти дальше и играть в полуфинале с англичанами. Но в спорте не все зависит от мастерства. Кое-что идёт от везения, а в серии 11-метровых велика роль как раз удачи.

– Кто вам больше всего понравился в составе российской сборной?

– Выделять отдельных людей можно и даже нужно, но на этот раз это сделать сложно. Прекрасно проявили себя и Черышев, и Дзюба, и Головин, и Акинфеев, и Дзагоев, который из-за травмы почти не играл, но вышел в дополнительном времени матча с хорватами – и сделал голевую подачу. И защитники наши выглядели хорошо. Тот же Игнашевич, возрастной спортсмен, но как отдавался игре!

– Игнашевичу, кстати, в субботу исполнилось 39 лет.

– Получается, я перечислил чуть ли не всех. В разных матчах у отдельных футболистов были яркие моменты, но в любом случае футбол – командный вид спорта, так что похвалы заслуживает вся сборная во главе с тренером, который привел ее к достойному результату.​

– В финале на чьей стороне ваши симпатии?

– Мы с друзьями устроили тотализатор. Букмекерские конторы не посещаем, но между собой сделали ставки. Я – сразу две. Одну на то, что по завершении 90 минут счет будет 1:1, другую – на победу Франции с результатом 1:0. Почему? Не знаю. Просто так кажется. На стороне французов, которые два года назад дошли до финала чемпионата Европы, большой опыт. При этом в составе их команды есть совсем молодые звезды, как 19-летний Мбаппе.

Однако выиграть может и Хорватия. Она никогда не была чемпионом мира, а новый чемпион футболу не повредит. Но хорватам будет сложно – они же три раза играли дополнительные время. В сумме получается целый матч. Вместе с тем хорваты уже доказали, что готовы преодолевать трудности. В полуфинале с Англией полностью отдавались игре, даже почти не было заметно усталости, хотя, казалось бы, должны были её испытывать. Сражаются и борются всем сердцем, как они сами говорят.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)