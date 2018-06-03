12:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Легков: "Игнашевич остается лидером сборной. Может, стоит вернуть еще и Аршавина"

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков, в апреле завершивший карьеру, сказал, что по примеру Сергея Игнашевича может вернуться в спорт. Лыжник отметил, что 38-летний защитник в своем возрасте остается лидером сборной России.

 
30 мая. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. После этой игры Сергей ИГНАШЕВИЧ (№ 4) и Владимир ГРАНАТ (№ 14) вряд ли снова сыграют вместе в центре защиты сборной.Ребус в центре обороны. Кто будет играть в паре с Игнашевичем?

– Все обсуждают возвращение Сергея Игнашевича в сборную России по футболу. Вы бы вернулись, если бы вам сказали, что без вас команда никак не справится?

– Конечно, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах, – цитирут RT Легкова. – Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остается лидером команды. Возможно, еще кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина.

– Однако Евгений Кафельников довольно жестко раскритиковал футболистов, сказав, что в игровых видах спорта потеряно целое поколение. Как представитель неигрового вида, вы бы согласились с этим утверждением?

– Не считаю себя профессионалом, могу лишь делать выводы на основании того, что говорят или пишут. Но я бы не назвал это провалом – скорее, ошибкой руководства, которое не может подготовить настоящих чемпионов. Не хочу верить, что в такой огромной стране не найдется 11 талантливых спортсменов. Возможно, есть ошибки в методике подготовки, которые необходимо исправлять ещё на уровне детского спорта.

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/519141-legkov-buduschee-futbol

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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баламошка

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