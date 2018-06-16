Александр Крушельницкий: "Теперь Россия сможет выйти из группы на ЧМ"

Керлингист Александр Крушельницкий выразил уверенность, что сборная России может выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу из группы с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. На старте турнира команда Станислава Чечесова победила аравийцев со счетом 5:0.

– ЧМ – это большой праздник для всех и для меня в частности, – приводит teamrussia.pro слова керлингиста. – Все прошедшие матчи посмотреть не удалось, но игру с участием нашей сборной, конечно, видел. Когда в Сочи шел матч Португалия – Испания, вел машину, однако на перекрестках, останавливаясь на светофорах, бросал взгляд на телефон.

Наши молодцы, хотя саудовцы, надо признать, выглядели не лучшим образом. Дальше будет намного тяжелее. Но по крайней мере после показанного хорошего футбола можно твердо говорить, что сборной России по силам выйти из группы. Надо только зацепить либо Египет, либо Уругвай. А для этого важно выходить на поле с боевым настроем.

– Как вам Дзюба, которого в одном из интервью раскритиковала ваша супруга, тоже болельщица "Зенита"?

– Против него очень многие были настроены. Мне кажется, это ему и помогло. Разозлился, что кругом его "хейтят" – позволю себе модное слово. Дзюба вышел с особым настроем на замену и доказал, что его не напрасно взяли в сборную. А больше всех мне понравились Черышев и Головин, умеющий на поле выдумывать.

– На новом стадионе в Петербурге бывали?

– Раз пять в весенней части чемпионата России на "Зенит" ходил. После Олимпийских игр свободное время появилось. Больше, чем хотелось бы. "Зенит" очень сильно стартовал в сезоне. Я был почти уверен, что он чемпионом станет. А потом что-то пошло не так. К тому же Кокорин травму получил…

– Его не хватает сейчас сборной?

– Надо посмотреть хотя бы еще один матч. По игре с Саудовской Аравией рано судить.