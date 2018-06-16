Александр Коларов: "Сербия не будет довольствоваться выходом на чемпионат мира"

Защитник и капитан сборной Сербии Александр Коларов уверен, что недостаток опыта не станет проблемой для его команды на чемпионате мира по футболу-2018. По его словам, встреча с Коста-Рикой будет для балканцев самой важной на турнире в России.

– Мы сосредоточены на следующей игре, все думают только об этом, – цитирует ТАСС Коларова. – У нас довольно молодая команда, но недостаток опыта не станет для нас проблемой. Все наши игроки заслужили быть здесь своей игрой и своими личностными качествами. Предстоящая игра самая важная, она покажет, насколько важны будут следующие.

Уверен, что Коста-Рика будет иной, нежели в товарищеских матчах, мы не будем обольщаться их поражениями в последних товарищеских матчах. Завтра будет тяжелый матч с командой, у которой очень жесткая защита и быстрая атака. Они были в четвертьфинале четыре года назад, они хорошо играют на больших турнирах, но мы уверены в своих силах.

Повязка капитана мотивирует меня, я постараюсь попросить своих товарищей расслабиться, насладиться футболом. Мы сюда вышли заслуженно, но не будем этим довольствоваться, мы, может не знаем, на что мы максимально способны. Наша задача – выход из группы, командный дух должен нам помочь.

Сборная Сербии в группе E помимо Коста-Рики сыграет с Швейцарией (22 июня, Калининград) и Бразилией (27 июня, Москва, "Спартак").

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Коста-Рика – Сербия: прямая онлайн-трансляция матча – 17 июня 2018 в 15.00

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