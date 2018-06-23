Александр Коларов: "Поверить не могу, что на матч Швейцарии назначили немецкого арбитра"

Защитник сборной Сербии Александр Коларов остался недоволен работой судейской бригады под руководством немецкого арбитра Феликса Бриха на матче группового турнира чемпионата мира с командой Швейцарии (1:2).



– В начале матча мы играли не так, как планировали, – цитирует Коларова sport.blic.rs. – У Швейцарии отличная команда. Мы сделали ошибки, в которых сами виноваты, поэтому и проиграли. Теперь нас устроит только один результат в следующей встрече, который выведет Сербию в плей-офф.

К сожалению, у нас практически нет времени, чтобы отдохнуть и психологически восстановиться. Мы должны извлечь урок и приложить максимум усилий для победы над Бразилией. У нас еще есть шансы пройти дальше. Даже не думаем о поражении. Хотим набрать три очка, в футболе все возможно.

Что касается судейства, то представители ФИФА должны обратить на это внимание. Поверить не могу в то, что они назначили немецкого арбитра на игру со сборной Швейцарии. Во время матча он постоянно разговаривал со швейцарскими игроками на немецком. Однако мы не в Германии. Мы должны были бить пенальти, но его не назначили. Я не понимаю, как работает VAR. Я разочарован судейством.

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