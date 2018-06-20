Александр Кокорин - Роналду: "Совесть имей, дай нашим догнать"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Инстаграме. Он попросил португальца не забивать так много, чтобы в списке бомбардиров ЧМ-2018 его могли догнать игроки сборной России Денис Черышев и Артем Дзюба.

– Роналду, совесть имей, дай нашим догнать, – написал Кокорин, который пропускает чемпионат мира из-за травмы.

Напомним, что у Криштиану Роналду на ЧМ-2018 уже четыре забитых мяча, у Черышева – три, у Дзюбы – два.

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