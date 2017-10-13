Александр Кокорин: "Рад, что будет возможность посоперничать с Месси"

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

– Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси, – цитирует Кокорина "Чемпионат". – Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.

Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет.