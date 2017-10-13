Александр Кокорин: "Рад, что будет возможность посоперничать с Месси"

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).
– Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси, – цитирует Кокорина "Чемпионат". – Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.
Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-2926502-kokorin-rad-chto-budet-vozmozhnost-posopernichat-s-lionelem-messi.html
- Александр Кокорин
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marksan
Посоперничать? Ну-ну! Ещё один из Зенита - соперник Месси!
19:06
Levbereg
С такой защитой как у нас, Месси нам Саня не треху забьет, а пятерык. Третий гол Эквадору вообще из разряда вон. Никто так в Мире не может делать на поле.
18:42