13:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Кокорин - Дзюбе: "Твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом"

Александр КОКОРИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Александр КОКОРИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Форвард "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал видеообращение нападающему "Арсенала" Артему Дзюбе. Игрок сине-бело-голубых продемонстрировал, как успешно проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки колена.

- Дзю, после этого видео твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом, - написал Кокорин, который нередко в соцсетях обменивается месседжами с арендованным тульским "Арсеналом" одноклубником.

Чемпионат мира пройдет в России 14 июня по 15 июля. Расширенный состав национальной команды из 35 фамилий должен быть прислан ФИФА к 14 мая.

27-летний Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок правого колена, травму он получил 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). Реабилитация после таких повреждений занимает от четырех до шести месяцев.
 

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Зайцекрыс

to клад555 Не просто юмор, а изощренный юмор. Под..б усов по поводу Дзюбы через пятое колено... Точнее, через свое собственное))))

15:23

клад555

Serenky25 Кокоша имеет влияние на усы....это просто юмор,неужели мозгов не хватает понять?

15:11

Serenky25

Кокоша имеет влияние на усы?

15:10

совва

Duke of York По-моему, сборной нужны оба - и Дзюба, и Кокорин. С одним форвардом Смоловым даже выйти в плей-офф будет трудно. Необходима возможность варьировать составом. ______________________ ты че куришь?))) даже выйти в плей-офф))) из группы выйти хоть как уже успех...

14:48

sailor1990

зачем сборной России нападающие?

14:44

клад555

vassel Черчесов, если он не дурак, ни за что не возьмёт на ЧМ игроков только только восстановившихся после таких серьёзных травм и не набравших форму!!!...Черчесов тебя забыл спросить!

14:29

vassel

Черчесов, если он не дурак, ни за что не возьмёт на ЧМ игроков только только восстановившихся после таких серьёзных травм и не набравших форму!!!

14:21

Duke of York

По-моему, сборной нужны оба - и Дзюба, и Кокорин. С одним форвардом Смоловым даже выйти в плей-офф будет трудно. Необходима возможность варьировать составом.

14:17

Антимайдан

Если у Александра есть шанс попасть на ЧМ, с прежним своим уровнем, дай Бог, что бы он им воспользовался. Здоровья!

14:11

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