Александр Кокорин - Дзюбе: "Твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал видеообращение нападающему "Арсенала" Артему Дзюбе. Игрок сине-бело-голубых продемонстрировал, как успешно проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки колена.



- Дзю, после этого видео твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом, - написал Кокорин, который нередко в соцсетях обменивается месседжами с арендованным тульским "Арсеналом" одноклубником.



Чемпионат мира пройдет в России 14 июня по 15 июля. Расширенный состав национальной команды из 35 фамилий должен быть прислан ФИФА к 14 мая.

27-летний Кокорин восстанавливается после разрыва крестообразных связок правого колена, травму он получил 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). Реабилитация после таких повреждений занимает от четырех до шести месяцев.

